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العمل تزيل الشهادة الجامعية من معايير تفضيل الترشيح للعمل بالداخل

26 آب / أغسطس 2022 09:34

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أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، إزالة معيار الشهادة الجامعية من معايير تفضيل الترشيح للعمل في الداخل الفلسطيني.

وأوضح الغصين خلال لقاء جمعه مع عددٍ من العمال والخريجين في ساحة مبنى الوزارة بمدينة غزة، أمس الخميس، أنه تم إزالة الشهادة الجامعية من معايير التفضيل، كونها كانت تؤثر على ترتيب المرشحين للعمل، مؤكدا على وقوف وزارته بجانب العمال والخريجين، وتقديم المساعدة المتاحة لهم.

وأكد على أن معايير التفضيل التي وضعتها الوزارة في اختيار المرشحين للعمل في الداخل المحتل تضمن ترشيح الأسماء الأكثر احتياجا وكفاءة، وتخضع عملية الترشيح للجان مختصة بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وكيل الوزارة.

وأشار الغصين إلى عقد لقاء مع العمال والخريجين خلال الأسبوع القادم، للإجابة على استفساراتهم، ولتوضيح آخر تطورات ملف تصاريح العمل، منوها إلى أن جميع المسجلين لهم حق الحصول على فرصة عمل، لكن الوزارة تعمل على ترشيح الأكثر احتياجا وكفاءةً خلال المرحلة الحالية، وفقا للتصاريح المتاحة.

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