الخارجية تستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة

غزة-الراي

استقبل المهندس محمود المدهون مدير عام وزارة الخارجية وفداً من وزارة شؤون المرأة برئاسة الأستاذة أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة.



وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث استعرض م. المدهون خلال اللقاء أبرز إنجازات وزارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بتسويق المشاريع وتنفيذ التدريب المتخصص والتواصل مع المؤسسات الدولية.



بدورها ،استعرضت أ. هارون انجازات الجولة الخارجية التي قامت بها الى تركيا خلال العام الجاري، والتي جاءت بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية في غزة.



وفي ختام اللقاء قدمت أ. هارون درع شكر للوزارة تقديرا لجهودها ووقوفها مع وزارة شؤون المرأة خلال الفترة الماضية، حيث رعت الخارجية توقيع اتفاقية لتنفيذ مشاريع لصالح وزارة المرأة بمبلغ يزيد عن 200 ألف دولار.

