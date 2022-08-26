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المالية تنشر حصيلة عمل المعابر ليوم أمس الخميس

26 آب / أغسطس 2022 10:40

بوابة كرم أبو سالم
بوابة كرم أبو سالم

غزة – الرأي:

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، إحصائية عمل طواقمها على المعابر الحدودية ليوم أمس الخميس.

وذكرت الوزارة أنه تم استيراد 296 شاحنة، وتصدير 23 شاحنة معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما تم استيراد 272 شاحنة، وتصدير 7 شاحنات معبر رفح التجاري.

وحول كميات البترول الواردة، أوضحت الوزارة أنه تم استيراد 10 شاحنات سولار، واستيراد 20 شاحنة غاز، وإدخال 10 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء.

وفيما يخص معبر رفح البري، بينت أنه تمت متابعة إجراءات مغادرة 770 مسافر، وإتمام الإجراءات الجمركية لعدد 1038 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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