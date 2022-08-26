اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

غزة-الراي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (17/2022) بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة د.م محمد الكحلوت وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض (50) موضوع تضمنت التالي:

(34) موضوع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات الشوارع، وأقرت اللجنة التصديق النهائي على (10) مواضيع وايداع (22) موضوع وتشكيل لجنة فنية في الموضوعين الأخيرين.

كما تم مناقشة (9) مواضيع تنظيم، أقرت اللجنة منح اذن بناء لـموضوع ورفض موضوع وتجديد رخصة حرفة لـ(3) مواضيع وتشكيل لجنة لـ (2) موضوع واستكمال اجراءات لدى البلدية في الموضوعين الأخيرين.

الى جانب ذلك تم مناقشة (5) مواضيع تغيير هدف استخدام ارض ،أقرت اللجنة ايداع (3) مواضيع واحالة موضوع لسلطة الأراضي ورفض الموضوع الأخير.

كما تم مناقشة موضوع تقسيم وأقرت اللجنة ايداعه ، وموضوع متفرق اقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة فنية لدراسته.

