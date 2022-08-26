" مطير" يطلع على ابزر المشاريع النوعية في بلدية عبسان الكبيرة

غزة-الراي

اطلع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير يرافقه مدير عام المحافظات م. محمد شلبي، ومدير المنطقة م. أحمد سمارة على ابرز المشاريع النوعية في بلدية عبسان الكبيرة ، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من أعضاء المجلس البلدي مدراء الدوائر والاقسام والموظفين.



بدوره، رحّب أبو ظريفة بالوكيل والوفد المرافق له، مطلعهم على كافة اعمال ودوائر وأقسام البلدية المختلفة والمشاريع القائمة والخطط السنوية والمستقبلية.

ومن ثم استمع الوكيل إلى عرض من مدراء الدوائر والأقسام يوضح أبرز التحديات التي تواجههم وتدليل العقبات.



كما استمع إلى شرح حول المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها البلدية خصوصا تركيب الخط الإضافي لمعصرة الزيتون، وكيفية الاستفادة من ريع المعصرة في خدمة مشاريع البلدية خصوصا قطاعي الصرف الصحي والنفايات الصلبة، كذلك توفير شاحنة جديدة تهدف إلى تقليل تكلفة الصيانة وسرعة ترحيل النفايات للقضاء على نقاط التجميع المؤقتة.



واطلع وكيل الوزارة على تفاصيل مشروع الصرف الصحي وجهود البلدية بمساعدة بلديات محافظة خانيونس وسلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل ووزارة الحكم المحلي في انجاز المشروع بالسرعة الممكنة في ظل توفر جزء من التمويل لتغطية محطات الضخ والخط الناقل لمحطة المعالجة ليكون اللبنة الرئيسية بعد انجاز المخططات التفصيلية للمشروع.



وأكد رئيس البلدية على أهمية التكامل بين البلديات والوزارة واستمرارية التعاون معها بما يخدم المواطن، ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات المتنوعة لكافة المواطنين.

من جانبه، تفقد مطير كافة اقسام ودوائر البلدية مثنيا على جهود المجلس البلدي وطاقم البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البلدية.



واكد على أن الوزارة تعمل على أن يكون العام القادم هو عام الحكم المحلي مع إعطاء صلاحيات أكبر للبلديات في العديد من المجالات التي تتقاطع مع عمل البلديات.

وشدد على ضرورة العمل المشترك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة العمل على تذليل العقبات من أجل النهوض بقطاع الهيئات المحلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

