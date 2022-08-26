اللجنة العليا للمشاريع تنفذ ورشة عمل تعريفية بمنظومة إدارة المشاريع المحوسبة

غزة-الراي

استكمالاً للتعريف بمنظومة إدارة المشاريع المحوسبة التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي برئاسة وزارة الخارجية تم تنفيذ ورشة عمل تعريفية أُقيمت في مقر وزارة الحكم المحلي، بحضور رئيس اللجنة الفرعية لحوسبة المشاريع، ومدير وحدة تطوير البرمجيات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن وزارة الخارجية والبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة

بدوره ،أكد رئيس اللجنة الفرعية لحوسبة المشاريع م. رامي المصري على أهمية المنظومة، وأنها تشكل نقلة نوعية في إدارة ملف المشاريع، وتضمن متابعة التنفيذ بما يساهم في تحقيق الجودة المطلوبة.



وتخلل اللقاء تعريف بمنظومة إدارة المشاريع ومنهجية حوسبتها وإجراءات العمل داخلها، وتم شرح كيفية استخدام المنظومة بطريقة عملية استعداداً لبدء البلديات والهيئات المحلية بإدخال احتياجاتها من المشاريع على هذه المنظومة.



ويشار إلى أنَّ اللجنة العليا للمشاريع برئاسة وزارة الخارجية أطلقت في وقت سابق منظومة إدارة المشاريع المحوسبة والتي طورت في وحدة تطوير البرمجيات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في غزة حيث تهدف إلى حوسبة دورة حياة المشروع بدءاً من مرحلة الإعداد مروراً بالتسويق والاعتماد ومتابعة التنفيذ وانتهاءً بالتقييم المالي والإداري وإغلاق المشروع.

