إتحاد رؤساء البلديات يعقد إجتماعه الدوري ويناقش أخر التطورات

غزة-الراي

عقد إتحاد رؤساء بلديات محافظة غزة جلسته السادسة عشر ، وذلك في مقر بلدية وادي غزة لمناقشة عدة ملفات ودراسة أخر التطورات.



وحضر اللقاء رؤساء بلديات محافظة غزة ممثل برئيس إتحاد رؤساء بلديات غزة ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج برفقة م. ماهر سالم , ورئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل , ورئيس بلدية وادي غزة أ. جبر أبو حجير .



حيث تم خلال اللقاء مناقشة نتائج العمل المشترك للفرق الفنية بين بلديات المحافظة، و مشاريع مصلحة المياه ما تم تشغليه من محطات الصرف الصحي وما تم إلغائه ، الى جانب مناقشة مشروع شركة المياه الوطنية .



وخلال اللقاء إستعرض رؤساء بلديات محافظة غزة كلاً على حدى خططهم التشغيلية ومناقشة وضع الحلول مع كافة الإشكاليات .

