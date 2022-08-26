"الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا صيفيًا لرؤساء المراكز الشبابية بغزة

غزة-الراي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، الخميس، مخيمًا صيفيًا لرؤساء المراكز الشبابية العاملة في محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن مخيماتها الصيفية للعام 2022 والتي تحمل شعار أنا الفلسطيني.



وحضر افتتاح المخيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، والمدير العام المكلف لوحدة الشباب الاستاذ خليل مطر، ومدير دائرة التدريب والتأهيل الدكتور محمد المدهون.



وأوضح بارود أن المخيم أحد المخيمات المركزية التي سيتم تنفيذها في مجالات العمل الشبابي والفصائلي والكشفي والثقافي والفني والأدبي والعلمي، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مخيم صيفي لأبناء شهداء معركة سيف القدس، إضافة إلى مخيم صيفي لشباب فصائل العمل الوطني، ومخيم صيفي لرواد العمل الخيري.



وأكد بارود أن الهيئة تسعى من خلال هذه المخيمات إلى تعزيز الانتماء للهوية الوطنية الفلسطينية لدى المشاركين ورفع مستوى الوعي الثقافي والوطني من خلال التركيز على القضايا والثوابت الوطنية، إضافة إلى تنمية مواهب المشاركين واكتشاف إبداعاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بشكل إيجابي بما يعود بالفائدة والمتعة عليهم.



وتخلل المخيم محاضرة تدريبية للمشاركات قدمها الأستاذ خليل مطر، حول دور رئيس مجلس الإدارة في ادارة المؤسسات الشبابية، مؤكدًا على الدور المجتمعي المهم للمراكز الشبابية، إضافة إلى ورشة عمل أدارها الدكتور محمد المدهون، حول سُبل تطوير عمل المؤسسات والمراكز الشبابية.

