بلدية خان يونس تشرع بتسوية شارع في المنطقة الإقليمية

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال تسوية وتعديل مناسيب شارع رئيس في المنطقة الإقليمية الواقعة أقصى جنوب المدينة والذي يربط بين محافظتي خان يونس ورفح، وذلك للتخفيف من معاناة السكان سيما طلبة المدارس وكبار السن والتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة.



وذكر مسؤول لجان الأحياء بالبلدية أ. أسامة سلامة أن أعمال التسوية جاءت ضمن التدخلات الطارئة والإنسانية التي تنفذها بلدية خان يونس لخدمة أبناء شعبنا، وبالتعاون والتنسيق مع لجنة الحي وبناءً على رغبة سكان المنطقة الإقليمية والتي تُعد من الأماكن النائية وتقع في أقصى جنوب خان يونس تخفيفًا عن كاهل المواطنين.



وأوضح سلامة أن إدارة البلدية قامت بتسخير آلياتها وطواقمها الميدانية لمساعدة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم فرد ما يزيد عن (400) كوب تربة طينية في حرم الطريق البالغ طوله (1000) متر ، وتسويته وتعديل المناسيب، لافتًا إلى أن هذه الأعمال قد تمت بمساعدة لجنة الحي والسكان القاطنين في ذات المنطقة.



من جانبهم شكرت لجنة الحي والسكان جهود بلدية خان يونس وتدخلها الطارئ لتسوية الشارع ومساعدة السكان وأصحاب المركبات في التنقل والحركة بكل يسر وسهولة.

