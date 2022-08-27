المعابر تنشر احصائية عمل منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (21-26 أغسطس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10145 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10240 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9960 مواطناً و96 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10053 مواطناً، و89 أجنبياً، و93 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.