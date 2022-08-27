الزراعة تعقد ورشة عمل حول تطوير إجراءتها الفنية والمحوسبة على المعابر

غزة-الراي

عقدت وزارة الزراعة ، ورشة متخصصة حول تطوير إجراءاتها الفنية وانظمتها الالكترونية المحوسبة المتعلقة بالواردات والصادرات الزراعية على المعابر الفلسطينية ، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، وعدد من المدراء العامون والمختصون في الادارات العامة والوحدات بالوزارة.



بدوره، أكد اليازوري، أن الورشة تأتي للبحث في تطوير وتحسين جودة الإجراءات الإدارية والفنية على معابر القطاع وفي نفس الوقت تسهيل هذه الاجراءات المحوسبة على جمهور الوزارة.



وأشار إلى أهمية المراجعة والتدقيق والتصويب والتحديث لهذه الإجراءات وتذليل كل العقبات والمشكلات التي يمكن أن تطرأ من وقت لآخر، مشدداً على أن مخرجات هذه الورشة وغيرها من اللقاءات المتخصصة، من شأنها الارتقاء بسلامة الإجراءات وبالتالي سلامة الواردات والصادرات من المنتجات الزراعية ومستلزماتها.



وركزت الورشة على مناقشة نظام المعابر المركزي المحوسب، حيث يدير هذا النظام كافة العمليات المتعلقة بحركة أصناف التجارية المتعلقة بالقطاع الزراعي عبر المعابر الفلسطينية، حيث يتكامل ذلك مع النظام المحوسب الخاص بإدارة المختبرات ونظام المنشآت الزراعية.

