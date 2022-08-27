الانتهاء من تبليط شارع البردويل بدير البلح

غزة-الرأي

أنهت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أعمال تبليط شارع البردويل الواقع في منطقة مسجد التوبة ،والذي كان يعاني من اهتراء بشبكة المياه القديمة وميول بالشارع بسبب أعمال قصف الاحتلال الا.سرائيلي.



وأوضحت دائرة المشاريع أنه بالتعاون مع دائرة المياه والصرف الصحي تم تمديد خط مياه جديد ووصلات منزليه جديدة للشارع بالكامل، بالإضافة إلى عمل تسوية للشارع وطبقات التأسيس وفق المناسيب المطلوبة ومن ثم إعادة تبليطه حسب الأصول بما يحقق مصلحة ورضا المواطنين، لافتة أن مساحة الشارع بلغت ٥٤٠ متر مربع.



وبينت أن هذه الأعمال تأتي في إطار تجويد الخدمات المقدمة والسعي المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتاحة لدى البلدية.

