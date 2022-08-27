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أشاد بدورها في خدمة المجتمع

رئيس بلدية غزة يزور مستشفى الصداقة التركي

27 آب / أغسطس 2022 01:34

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غزة-الراي
زار رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، برفقة أعضاء المجلس البلدي بدر صبرة ومروان الغول، مستشفى الصداقة التركي جنوب المدينة، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة وتطوير العلاقات المشتركة.


وكان في استقبال رئيس البلدية، القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء المستشفى أ. د. رفعت رستم وعضو مجلس أمناء المستشفى د. فضل نعيم ومدير عام المستشفى د. صبحي سكيك.


واجتمع رئيس البلدية والوفد المرافق له مع إدارة المستشفى واستمع لشرح مفصل عن إنجازات الطاقم الطبي في المستشفى وخطة العمل، والخطوات المستقبلية وأبرزها إنشاء مركز للعلاج الإشعاعي.


واطلع السراج خلال جولة داخل مرافق المستشفى على آلية عمل العيادات الخارجية وقسم الأشعة والصيدلية وقسم الرعاية اليومية وعلى مجريات العمل الطبي والإداري داخل المستشفى.


وثمن رئيس البلدية الجهود المبذولة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء شعبنا، مؤكداً أن بلدية غزة ستقدم كل ما باستطاعتها من إمكانيات لخدمة المستشفى، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المحلي بتقديم الدعم للمستشفى لتقديم مزيد من الخدمات للمرضى.


بدوره؛ شكر المجلس الطبي، رئيس البلدية على الزيارة، وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به بلدية غزة في خدمة المجتمع، وأهمية تعزيز التعاون في خدمة أبناء المدينة.
 

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