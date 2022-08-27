وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من تبليط شارع البردويل بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ورشة عمل حول تطوير إجراءتها الفنية والمحوسبة على المعابر وكالة الرأي الفلسطينية حماس والجهاد تؤكدان على عمق العلاقة بينهما ومواصلة العمل المشترك وكالة الرأي الفلسطينية جوجل كروم سيسمح باستخدام المصادقة البيومترية لملء النماذج تلقائيًا وكلمات السر وكالة الرأي الفلسطينية آيفون 14 قد يدعم ميزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ امرأة علقت ثلاثة أيام في حمّام وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إبقاء شاشة أيفون قيد التشغيل لفترة أطول وكالة الرأي الفلسطينية جرب عادات الإفطار هذه التى يمكن أن تساعدك على تقليل محيط الخصر لديك وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى ينفذون غداً خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون وكالة الرأي الفلسطينية 5 فوائد صحية لشاي أوراق الجوافة
أخبار » الأخبار الحكومية

مليون و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة الاثنين

27 آب / أغسطس 2022 01:43

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أن مليونا و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون، صبيحة الاثنين المقبل، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن من هؤلاء الطلبة 911 ألفا و100 طالب في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و333 مدرسة، و339 ألفا و100 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 375 مدرسة، و134 ألفا و800 طالب في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟