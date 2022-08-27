مليون و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة الاثنين

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أن مليونا و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون، صبيحة الاثنين المقبل، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن من هؤلاء الطلبة 911 ألفا و100 طالب في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و333 مدرسة، و339 ألفا و100 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 375 مدرسة، و134 ألفا و800 طالب في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.