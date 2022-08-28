" التعليم" تناقش الأنشطة والبرامج المقدمة للجمهور

غزة-الراي

ناقشت لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة آليات تطبيق الأنشطة والبرامج الخاصة باستقبال الطلبة وأولياء الأمور مع بدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة العليا بمقر الوزارة مع اللجان الفرعية في مديريات التعليم لمناقشة آليات تطبيق الأنشطة والبرامج الجديدة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من تطوير الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا في جميع المؤسسات التعليمية.



وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة العليا للجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم أ. عبد السلام أبو مسامح، وأ. تيسير خضير، وأ. مدحت الزطمة، ود. أحمد لافي، وأ. فطين البنا، وأ. حسين العيلة، وأعضاء اللجان الفرعية في مديريات التربية والتعليم.



وأكد أبو مسامح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية المستمرة للوزارة الهادفة لتطوير مجالات الخدمة للجمهور وسبل تطبيقها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متنوعة في الميدان التربوي لمتابعة التطبيق الفوري للأنشطة والبرامج، مبينًا أنه سيتم تكريم أفضل ثلاثة نماذج مدرسية (ذكور _ إناث) على مستوى المديريات في خدمة الجمهور.



وأوضح أبو مسامح أن الوزارة ستنطلق خلال العام الدراسي الجديد بصورة أقوى بهدف تقديم الخدمة ذات الجودة العالية للمواطن، مشددًا على أن مواصلة تجويد الخدمات والأعمال هو منهجية واضحة وأساسية للمؤسسة الحكومية بشكل عام ولدى قيادة وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص.

