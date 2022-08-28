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لمناقشة سير العمل في المحاكم وتطوير أدائها

المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري مع رؤساء ومدراء المحاكم

28 آب / أغسطس 2022 10:15

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غزة-الرأي 
عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع رؤساء المحاكم، لمناقشة عدة محاور تستهدف تجويد العمليات الإدارية والارتقاء بالمنظومة القضائية وصولًا للعدالة الناجزة.
 

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