المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري مع رؤساء ومدراء المحاكم

غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع رؤساء المحاكم، لمناقشة عدة محاور تستهدف تجويد العمليات الإدارية والارتقاء بالمنظومة القضائية وصولًا للعدالة الناجزة.

