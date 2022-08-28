المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري مع رؤساء ومدراء المحاكم

غزة-الرأي
عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع رؤساء المحاكم، لمناقشة عدة محاور تستهدف تجويد العمليات الإدارية والارتقاء بالمنظومة القضائية وصولًا للعدالة الناجزة.
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28 آب / أغسطس 2022 10:15
10:17مجمع ناصر ووفد طبي يجريان عمليات استبدال مفاصل للمرضى
10:15المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري مع رؤساء ومدراء المحاكم
10:14عواودة واثنين من الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح
10:10" التعليم" تناقش الأنشطة والبرامج المقدمة للجمهور
10:05النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2333) الاحد 28/8/2022