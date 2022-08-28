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مجمع ناصر ووفد طبي يجريان عمليات استبدال مفاصل للمرضى

28 آب / أغسطس 2022 10:17

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غزة-الراي
أجرى الوفد الطبي المحلى بجراحة العظام وبمشاركة وفد طبي من أراضي 48 عدة عمليات استبدال مفاصل لعدد من الحالات المجدولة، و تأتي زيارة الوفد ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها إلى قطاع غزة لتقديم خدماتهم الطبية لبعض الحالات المرضية .


وأفاد د.غسان ابو زهري رئيس قسم العظام بمجمع ناصر الطبي أن الدكتور محمد الخطيب استشاري جراحة العظام في مستشفى هشارون وصل صباح يوم الخميس الماضى إلى المجمع بهدف معاينة عدد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى تغير مفاصل إضافة إلى إجراء عمليات إستبدال مفاصل لعدد من الحالات المجدولة .


وتوجه د.عاطف مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر للوفد الزائر على العمليات النوعية التي يجرونها داخل المجمع و التي تسهم في التخفيف عن المرضى الذين يحول الحصار دون تلقيهم للخدمة الطبية اللازمة نظرا لنقص المستلزمات الطبية الواجب توافرها لإجراء تلك العمليات.
 

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