مجمع ناصر ووفد طبي يجريان 17 عملية تغيير مفصل

غزة-الراي

أجرى قسم جراحة العظام في مجمع ناصر الطبي برئاسة الدكتور غسان أبو زهري وبالتعاون مع د.محمد الخطيب استشاري جراحة العظام في مستشفى هشارون خلال زيارته إلى قطاع غزة 17 عملية تغيير مفاصل بواقع 14 حالات تغير مفصل ركبة و 3 حالات تغير مفصل الفخذ .

و توجه أ.بسام مسلم رئيس لجنة الوفود بالشكر لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان و للدكتور محمد الخطيب من الداخل المحتل على مجهوداتهم في خدمة أبناء شعبهم في قطاع غزة و إجراء هذه عمليات بين الفترة و الأخرى ، مشيرا إلى دور ادارة المجمع بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاح الزيارة واستثمار الوقت في اجراء أكبر عدد من العمليات للتخفيف عن المرضى وإنهاء ألام المرضى ومعاناة السفر والتكلفة المادية لإجراء مثل هذه العمليات خارج القطاع.

كما توجه مسلم بالشكر لقسم جراحة العظام برئاسة د.غسان ابو زهري على مجهوداتهم الطيبة و تحمل ضغط العمل بإجراء هذا الكم من العمليات خلال زيارة الوفد و التي استمرت لمدة 3 أيام متواصلة لتقديم العلاج للمرضى، ولكادر التمريض والتخدير بالمجمع بقيادة الحكيم محمد الشاعر ورئيس قسم التخدير د. نبيل الاسطل .