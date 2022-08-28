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مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية استئصال ورم عظمي لأربعينية

28 آب / أغسطس 2022 10:49

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غزة-الراي
أجرى استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور ماهر أبو الخير عملية استئصال ورم عظمي في جمجمة الرأس لأربعينية كانت تعاني لفترات طويلة من زيادة حجم الورم العظمي في جمجمة الراس وعدم الإستجابة للعلاج الدوائي.


واوضح د.أبو الخير أن المريضة توجهت لعيادة الأعصاب في مستشفى شهداء الأقصى وبعد اجراء تصوير C.T للحالة والتشخيص قررنا إجراء عملية لإستئصال الورم لانهاء معاناة المريضة التي كانت تشكو منها لمدة طويلة.


وأضاف :" تم إدخالها الى غرفة العمليات وفي أقل من أسبوع تم اجراء الفحوصات وتجهيز ملف المريضة واستئصال الورم العظمي وخروج المريضة بسلام بعد الاطمئنان عليها"


واعتبر د.هشام أبو هدة استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى أن مثل هذه العمليات تعد من العمليات التي تحتاج الى مهارة عالية و دقة في الأداء، و اجرائها في مستشفى شهداء الأقصى يعتبر خدمة نوعية لسكان المحافظة الوسطى.


من جهتها، شكرت عائلة المريضة قسم جراحة المخ والأعصاب ود.ماهر أبو الخير على جهوده الطيبة والمباركة وسرعة التعامل مع حالتها بكفاءة عالية، جاء ذلك بعد تفعيل عمليات جراحة المخ والأعصاب في مستشفى شهداء الأقصى بعدما كانت تحول الى المستشفيات الأخرى.
 

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