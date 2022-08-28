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لجنة إعداد مسودة مشروع قانون المؤسسات الحقوقية تنهي عملها

28 آب / أغسطس 2022 11:43

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غزة-الرأي 
أنهت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المؤسسات الحقوقية عملها بإصدار المسودة ورفعها لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة لدراستها ، وتضم اللجنة بالإضافة لرئيسها كل من أ. ناجي اللوح، وأ. عبد الله الدخاخني وأ. آلاء عبد الغفور وأ. سعاد الشيخ وأ. سماهر أبو عون..


وقال رئيس اللجنة أ.محمود البلعاوي أن هذه المسودة ستكون اللبنة الأساسية للنقاش والبحث والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية بمختلف مراحلها.


ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل المؤسسات الحقوقية وتوحيد جهة التسجيل ودعم وتعزيز عملها بما يخدم الصالح العام.، وسيتم رفع مشروع القانون لاحقا من اجل إقراره امام الجهة المختصة.



 

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