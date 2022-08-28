رئيس سلطة الاراضي يلتقي بطاقم عمل مشروع التسوية الشاملة في المغازي

غزة-الرأي

غزة-الرأي

التقى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز خلال تفقده مكتب مشروع التسوية الشاملة في منطقة المغازي وسط القطاع الطواقم الميدانية والإدارية العاملة في المنطقة.

بدوره، أطلع د. الباز على سير العمل وحجم الطلبات المقدمة من المواطنين لمكتب التسوية كما ناقش د. الباز المشاكل والمعيقات التي تعترض تنفيذ المشروع والحلول التي يمكن أن تساهم في حل أي إشكالية تعيق العمل.



وأكد د. الباز على أهمية إعطاء التسهيلات الممكنة للمواطنين لتشجيعهم على التسجيل وحفظ حقوق الملكية وأعطى د. الباز التعليمات اللازمة بضرورة إنهاء أي خلافات بين المواطنين والعمل وفقاً للأنظمة والقوانين سواء ميدانيا أو فنياً ، هذا وتواصل الطواقم المساحية الميدانية عمليات الرفع المساحي للأراضي التي يشملها المشروع والمقدرة بحوالي 16000 دونم.



ويشار الى ان مشروع التسوية الشاملة بدأ في المنطقة الوسطى ( المغازي – البريج – وادي غزة – وادي السلقا – دير البلح ) .

