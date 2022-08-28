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زراعة الشمال تلتقي بعدد من أصحاب المؤسسات و الجمعيات الزراعية

28 آب / أغسطس 2022 12:22

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غزة-الراي
نظمت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في شمال غزة، لقاءً هاماً مع عدد من أصحاب الجمعيات،والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي في محافظة الشمال، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل في كافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي،وتسخيرها لخدمة المزارعين.


وجرى خلال اللقاء النقاش في تحديد أهم الأولويات الخاصة بإحتياج المحافظة من المشاريع المختلفة.


بدوره، ثمن م. أدهم البسيوني مدير زراعة الشمال، الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في خدمة مزارعينا داعيا إلى أهمية استمرار التواصل وتكثيف الجهود في هذا الإطار.
 

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