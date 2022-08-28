التنمية الاجتماعية تنفذ زيارات لمديريات التنمية الاجتماعية بالمحافظات

غزة-الرأي

قامت لجنة الطوارئ في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة برئيس اللجنة أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي و أ. ايمن عبود مدير عام الشؤون المالية ، أ. وصفاء الحايك رئيس قسم الموازنة بزيارة مديريات التنمية الاجتماعية والإدارات العاملة في مجال الطوارئ ، من اجل تقديم الشكر والدعم والاسناد للطواقم التي عملت أثناء اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة في شهر اغسطس ٢٠٢٢.



بدوره ،أكد البيطار على أهمية دور وزارة التنمية في تقديم الاغاثة و العون للأسر المتضررة بيوتهم وأسر الشهداء والجرحى والتي لاقت احترام وتقدير المجتمع و المؤسسات الحكومية كون الوزارة أحد أهم الوزارات العاملة بالطوارئ ، مبينا أن الزيارة تأتي في إطار تقديم الشكر والتقدير لكافة العاملين من فرق طوارئ الوزارة .



من جانبه، عبر عبود شكره وتقديره للعاملين ، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ بالوزارة كانت أول من قدم الاغاثة للأسر من مواد غذائية وغير غذائية للاسر من اجل تعزيز صمودهم و ان كافة موارد الوزارة سخرت للعمل بالطوارئ من اجل تقديم الدعم لاهلنا في قطاع غزة.



وقد قدمت لجنة الطوارئ اثناء الزيارة مكافأة مالية للعاملين بالطوارئ من اجل تعزيز العاملين بالطوارئ.

