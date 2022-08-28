"ديوان المظالم " يناقش تطوير منظومة الشكاوى الحكومية

غزة-الراي

زار مدير دائرة التنسيق والمتابعة في ديوان المظالم مجلس الوزراء أ. ضياء عويص ومدير دائرة الدراسات والتحليل أ. رندة الصيرفي وزارة الأوقاف حيث كان في الاستقبال أ. عماد اللخاوي رئيس قسم الشكاوي في وزارة الأوقاف الى جانب زيارة ديوان الموظفين حيث كان في استقبال فد المظالم أ. عبد الكريم عليوة مدير وحدة الشكاوى في ديوان الموظفين العام



وذلك في إطار الخطة التطويرية المعتمدة من قبل لتشبيك العلاقات وتنسيق الجهود مع دوائر ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والهادفة لمناقشة التقارير الدورية للإنجازات وتطوير الأداء والتعرف على أبرز المعيقات الفنية والإدارية.



كما تم خلال الزيارة مناقشة التقرير الربعي الأول لإنجازات الخاص بدوائر الشكاوي بوزارة الأوقاف وديوان الموظفين والتطرق لبعض الملاحظات الهامة حول ما جاء فيه ،والاطلاع على أهم المعيقات الفنية الإدارية التي تواجه دائرة الشكاوى في الوزارات ومناقشة سبل التغلب عليها بالتعاون مع ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة.



وعلى هامش الزيارة تم مناقشة عدد من قضايا المواطنين والاطلاع على جهود دائرة الشكاوى في وزارة الأوقاف ووحدة الشكاوى في ديوان الموظفين.

