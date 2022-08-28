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وزارة الاتصالات تشرع بتنفيذ برنامج التأهيل الاقتصادي

28 آب / أغسطس 2022 12:47

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غزة-الراي
شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، بتنفيذ برنامج التأهيل الاقتصادي لأصحاب الشركات الصغيرة والمشاريع الريادية المتضررة في حرب مايو2021 “ GROW_UP”.


وأكدت الوزارة ان المشروع سيدعم الشركات الريادية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كـ " تكنولوجيا المعلومات، غذاء، نسيج وملابس، زراعة، حرف يدوية المتأثرة بـالتصعيد العسكري (حرب 2021) ،بالإضافة إلى ذلك سيسعى المشروع إلى تعزيز مرونة هذه الشركات، مما يسمح لها باستعادة الوظائف ذات الصلة والحفاظ عليها، والتكيف مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية وذلك من خلال توفير الدعم التنموي والتقني والوصول إلى الأسواق.
 

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