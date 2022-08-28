هيئة تشجيع الاستثمار وبلدية رفح تناقشان إقامة منطقة صناعية حرفية

غزة-الرأي

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وفداً من الادارة العامة للتخطيط والمشاريع في بلدية للتباحث حول تبادل الخبرات من أجل إقامة منطقة صناعية حرفية تقع ضمن نفوذ بلدية رفح.



وكان في استقبال وفد بلدية رفح أ. علام غباين مدير عام الهيئة وأ. باجس الدلو مدير دائرة النافذة الاستثمارية، فيما ترأس وفد بلدية رفح أ. مصطفى الرياطي مدير دائرة التخطيط.



واستمع غباين لكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وتم التناقش والتباحث حول وضع آلية لدعم إقامة وإنشاء مثل هذه المناطق الحرفية.



وأكد غباين أن الهيئة على استعداد كامل لرفد البلدية بكافة المعلومات والتفاصيل اللازمة للمشروع، وأن الهيئة ستقوم بالتعاون التام ومساعدة البلدية على إمدادهم بالخبرات اللازمة لذلك.



وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لبلدية رفح ومعاينة المنطقة الحرفية، للوقوف على كافة التفاصيل اللازمة لاكتمال المشروع.

