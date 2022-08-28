التنمية الاجتماعية والجامعة الإسلامية تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الراي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية الجامعة الإسلامية في غزة , وذلك بهدف تكريم دائرة العلاقات العامة بالجامعة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح حفل تخريج طلبة مراكز التدريب المهني للرعاية الاجتماعية ، ولبحث سبل التنسيق والتعاون فيما يخص الطلبة من أبناء منتفعي وزارة التنمية الاجتماعية.

وضم الوفد كلا من د. حسام الدجني مدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام وا. عماد خلف مدير العلاقات العامة وا. عزيزة الكحلوت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية.



بدورها، ثمنت الجامعة هذه الزيارة معبرة عن شكرها للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة .



وفي نهاية الزيارة قام الوفد بتسلم دائرة العلاقات العامة درع الشكر والتقدير على جهودهم في إنجاح حفل تخريج طلبة مراكز التدريب المهني.

