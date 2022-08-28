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ثمنت خطوات الحركة الأسيرة

"العدل" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير عواودة

28 آب / أغسطس 2022 01:32

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غزة-الراي
حمّلت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن حياة الأسير خليل العواودة، منددة بسياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسير العواودة وباقي الأسرى المضربين عن الطعام.


وقالت الوزارة:"  إن الاحتلال يثبت في كل مرة استهتاره بحياة الأسرى الفلسطينيين، وتعمده استهداف أرواحهم وهم في الأسر بشتى الوسائل، وهو ما يمكن اعتباره جرائم حرب تستدعي المساءلة والمحاسبة وتقديم الجناة للعدالة "


وندّدت الوزارة بمحاولات الاحتلال الالتفاف على مطلب الأسير العواودة، بقرار المراوغة بتجميد القرار اعتقاله الإداري، مشيرة إلى أن المطلب الأساسي هو وقف اعتقاله والإفراج عنه بشكل عاجل، وتمكينه من تلقي العلاج اللازم لوقف التدهور المتواصل لصحته جراء استمرار إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 170 يوماً.


وثمنت الوزارة قرار الحركة الأسيرة بمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، والتي شرعت بها اليوم بمرحلة حل التنظيم، والتي ستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى وصولاً لمرحلة الإضراب عن الطعام.


ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية لإسناد الأسرى ومتابعة أوضاعهم والتدخل فوراً للإفراج عن الأسير العواودة وباقي الأسرى المضربين عن الطعام، وتحقيق مطالب الحركة الأسيرة كافة دون تلكؤ، وضمان وصول الأسرى لمحاكمات عادلة، والوقف الفوري لسياسة الاعتقال الإداري.
 

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