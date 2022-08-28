تعليم الشمال تجتمع بمدراء المدارس استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد

غزة-الراي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً ضمّ مدراء مدارس المديرية كافة، وذلك في إطار وضع المديرية اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد (2022-2023).



وترأس الاجتماع مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس شعبة الإدارات المدرسية أ. جابر الوحيدي.



بدوره، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مهنئاً إياهم بانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم أن يكون عاماً ملؤه التميز والتفوق والنجاح ، مشيداً بجهودهم الكبيرة المبذولة على مدار العام الدراسي المنصرم والذي تكلل بتحقيق المديرية مراكز متقدمة في عديد المسابقات على مستوى الوزارة، وكذلك الحصول على نسب متميزة في الثانوية العامة على مستوى الوطن.



وأكد أ. حرز الله إلى أن المديرية وعلى مدار الأيام القليلة الماضية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، سواء على صعيد تنقلات المعلمين وتهيئة المدارس، وتوفير الكتب الدراسية لتكون في متناول الطلبة منذ اليوم الأول للعام الدراسي، متطرقاً إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها لضمان انضباط العملية التعليمية على أكمل وجه.



ولفت مدير التعليم إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد مجموعة من المسابقات المنهجية التي ترمي إلى النهوض بقدرات الطلبة وتحسين مستوياتهم التحصيلية.



من ناحيته، تحدث أ. شهاب في جملة من الإجراءات الفنية التي من شأنها تحسين البيئة التعليمية، منوهاً إلى ضرورة تعزيز العلاقة ما بين المدارس والمجتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية ويحقق غاياتها المرجوّة.



بدوره، أشار أ. صالحة إلى أن مديرية شمال غزة تبدأ العام الدراسي الجديد وقد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة التي تضمن تحقيق انطلاقة قوية على مختلف الصعد والمستويات الإدارية والفنية.



وشدد أ. صالحة على ضرورة الاهتمام بنوعية الخدمة المقدمة للجمهور بما يعكس الصورة المشرقة لمدارس المديرية، وفق المعايير الحكومية الخاصة بتجويد العمل الحكومي وتقديم الخدمة للجمهور، لافتاً إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي قد أعلنت عن مسابقة لأفضل ثلاثة مدارس في كل مديرية من مديريات القطاع، في تقديم أفضل خدمة للجمهور.

