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بمشاركة الوفد الطبي الأمريكي

مجمع الشفاء الطبى يجرى " 10" عمليات جراحة قلب مفتوح

28 آب / أغسطس 2022 01:48

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غزة-الراي 

أنهى الوفد الطبي الجراحي بمجمع الشفاء الطبي بمشاركة الوفد الطبي الأمريكي برئاسة استشاري جراحة القلب د. عماد تابري ، زيارته لمجمع الشفاء بعد نجاح إجراء " 10" عمليات جراحة قلب مفتوح.

بدوره، قدم د. ساهر أبو غالي رئيس قسم جراحة القلب شكره للوفد الطبي برئاسة د. عماد تابري، لجهودهم المبذولة في إجراء العمليات الجراحية، مبيناً أن بعض العمليات التي أجراها الطاقم المحلى والوفد تطلبت مهارات عالية ، مشيرا إلى أن الزيارة ساهمت في تحسن المهارات الجراحية والتشخيصية لدي الطاقم المحلي.

من جهته اعرب د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاءعن  شكره الكبير للدكتور تابري والفريق الطبي المحلي بالمجمع ولجمعية إغاثة أطفال فلسطين التي تعد داعما لوزارة الصحة ومجمع الشفاء.

يذكر أن وزارة الصحة تستقطب الوفود الطبية لدعم ومساندة الطواقم الطبية المحلية وإجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات، الى جانب تدريب الطواقم المحلية لإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساهم في تحسين وتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

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