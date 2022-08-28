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العمل تستقبل وفدا من نقابة العاملات في رياض الأطفال

28 آب / أغسطس 2022 01:57

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غزة-الراي
استقبل مدير وحدة علاقات العمل في وزارة العمل د. شادي حلس، وفدا من نقابة العاملات في رياض الأطفال، في قطاع غزة.


وضم الوفد نقيب العاملات في رياض الأطفال أ. نهاد جودة، وعددا من أعضاء النقابة.


وتوجهت جودة بالشكر والتقدير لوزارة العمل على جهودها المميزة خلال أسبوع التوعية الذي نفذته وحدة علاقات العمل بالتعاون مع جمعية العودة الأسبوع المنصرم.
وتقدمت جودة بطرح مشروع جديد تعمل على تنفيذه خلال الفترة القادمة، بعنوان "كونوا معهن" لدعم فئة العاملات في رياض الأطفال.


من جهته، أكد د. شاي حلس على اهتمام وزارة العمل بالعاملين والعاملات في القطاعات الاقتصادية الهشة، مشيرا إلى هي وزارته للارتقاء بواقع شروط العمل لهذه الفئات، من خلال تعزيز تطبيق مواد قانون العمل الفلسطيني رقم 7لسنة 2000.
 

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