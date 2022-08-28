العمل والعدل تبحثان سبل الارتقاء بواقع العمل النقابي

غزة-الراي

عقدت وزارة العمل ممثلة بوحدة علاقات العمل، اجتماعا مع الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، لبحث عدد من القضايا المشتركة والمتعلقة بمتابعة العمل النقابي في المحافظات الجنوبية.



بدوره، رحب مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل بوفد وزارة العمل، مقدما شرحا وافيا للخطوات والآلية التي تنتهجها وزارته لتعزيز التعاون والعمل المشترك في متابعة شؤون النقابات وتنظيم عملها.



من جهته، أكد مدير وحدة علاقات العمل في وزارة العمل د. شادي حلس على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارتين، لتسهيل عملية تسجيل النقابات، ومتابعة أنشطتها، والارتقاء بواقع العمل النقابي، استنادا لقانون النقابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣، وقانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000.

