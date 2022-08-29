مجمع الشفاء الطبي يناقش "الوصلات الوريدية الشريانية لمرضى الكلى"

غزة- الرأي

نظم مجمع الشفاء الطبي ورشة عمل حول " الوصلات الوريدية الشريانية لمرضى الكلى "، وذلك بمشاركة وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان المتخصص بجراحة الأوعية الدموية برئاسة د. جمال حجازي.



وأوضح د. أحمد أبو ندى استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ومنسق برنامج البورد بالمجمع، ان الدورة استهدفت أطباء البورد المقيمين داخل المجمع على مدار يومين، تم خلالها شرح التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي وكيفية فحص وتحضير المرضى للعمليات.

حيث تم استدعاء بعض المرضى من ذوي الحالات المختلفة والمعقدة ليتم أخذ التاريخ المرضى و الفحص السريري لهم من قبل أطباء البورد وتدريبهم على كيفية استخدام جهاز الالتراساوند وإجراء تخطيط تلفزيوني للأوعية اللازمة لتحضير المرضى قبل العملية .



وبين أنه تم مناقشة عدة حالات وتم اتخاذ القرارات الطبية المناسبة لكل مريض، وقد أجريت العمليات بنجاح ثاني أيام الدورة.



وأعرب المشاركين في الدورة عن شكرهم للدكتور حجازي ولإدارة المجمع ود. أبو ندى، لحرصهم على جلب الوفود الطبية التي تعقد المحاضرات والورش العلمية التي تزيد من خبراتهم العلمية والعملية.