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مونديال 2022: إنفانتينو يؤكد أن الأمن سيكون “مشدداً للغاية” في قطر

29 آب / أغسطس 2022 09:21

مونديال 2022: إنفانتينو يؤكد أن الأمن سيكون “مشدداً للغاية” في قطر
مونديال 2022: إنفانتينو يؤكد أن الأمن سيكون “مشدداً للغاية” في قطر

أكد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو الأحد في كوستاريكا أن الأمن في مونديال قطر 2022، حيث من المتوقع وجود قرابة مليوني شخص، سيكون “مشدداً للغاية” لأن جميع المشجعين سيكونون في مدينة واحدة.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي عقب افتتاح ملعب لكرة القدم في سان خوسيه “جميع المشجعين من جميع أنحاء العالم مدعوون للاحتفال ومشاهدة المباريات. ولكن إذا أراد أي شخص أن يأتي ويبدأ معركة أو أي شيء من هذاالقبيل، فمن الواضح أنه لن يكون موضع ترحيب وسنكون جميعاً صارمين للغاية لأن سلامة الجميع هي أهم شيء”.

وحسب مسؤول “الفيفا” من المنتظر أن يتواجد “قرابة مليوني شخص من جميع أنحاء العالم” في العرس الكروي العالمي من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأول/ديسمبر، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة.

ورأى إنفانتينو أن مسألة الأمن هي الأكثر أهمية حيث “سيكون لدينا جماهير من جميع البلدان في نفس المدينة، وليس فقط جماهير دولتين تتواجهان معاً في أحد الأيام، بل سيكون الجميع هناك طوال الوقت”.

وأضاف “التحضير، بالطبع، ليس بالأمر السهل. إنه ليس سهلاً، هناك العديد من القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار من حيث الأمن والإقامة والمواصلات وجميع الجهود الممكنة والتي يمكن تخيلها. لجعلها حفلة للجميع”.

وخلص إنفانتينو إلى أن كأس العالم في قطر “ستكون مثل عندما يذهب الطفل إلى ديزني لاند لأول مرة للمرح ومشاهدة الألعاب. ستكون تجربة فريدة لعشاق كرة القدم”.

(أ ف ب)

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