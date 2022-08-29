"هنية" يناقش برامج التعاون مع الرئيس العام لجمعية شبيبة الأناضول

غزة- الرأي

ناقش عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سبل التعاون مع جمعية شبيبة الأناضول (AGD) خلال لقاءه د.صالح ترهان الرئيس العام للجمعية، وتحدث عن أوضاع الشباب في فلسطين والتحديات التي تواجههم.

وأوضح هنية، أن الأوضاع الإقتصادية الصعبة والحصار وعدوان الاحتلال زاد من الصعوبات التي تعيق طموحات الشباب، وقال:" في فلسطين وغزة بالتحديد البطالة من أهم التحديات فرص العمل محدودة، ونحن بحاجة لتوفير مشاريع وبرامج تشغيل تتناسب مع الحاجة الكبيرة بين الخريجين وكذلك العمال ممن يمتلكون المهارات والمهن الحرة".

وأكد على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات العربية والدولية من أجل تعزيز صمود الشباب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة المحتلة، منوها لأهمية دعم صندوق دعم الشباب الرياضيين، وتنفيذ برامج تبادل شبابي لتطوير المعارف والمهارات.

بدوره أشار د. صالح ترهان إلى أن تركيا وجمعية شبيبة الأناضول ستعمل على تعزيز العلاقة مع الشباب في فلسطين ودراسة البرامج المقترحة، وشكر جهود عبد السلام هنية في خدمة الشباب والرياضة ونقل صورة المعاناة والاحتياجات التي تمكن الشباب الفلسطيني من الصمود.