وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز عدداً من المعلمين والصحفيين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور تنتشر مع بدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية صلاح محبط بعد اكتساح بورنموث وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة وريال مدريد يحققان النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش برامج التعاون مع الرئيس العام لجمعية شبيبة الأناضول وكالة الرأي الفلسطينية نيمار ينقذ سان جيرمان من السقوط أمام موناكو بالدوري الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: إنفانتينو يؤكد أن الأمن سيكون “مشدداً للغاية” في قطر وكالة الرأي الفلسطينية Fitbit تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية لهذا العام وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات ممتازه سعره منافس جدا وكالة الرأي الفلسطينية روسيا تطور جيلاً جديداً من الكمبيوترات العملاقة!
أخبار » الأخبار الحكومية

"هنية" يناقش برامج التعاون مع الرئيس العام لجمعية شبيبة الأناضول

29 آب / أغسطس 2022 09:29

"هنية" يناقش برامج التعاون مع الرئيس العام لجمعية شبيبة الأناضول

غزة- الرأي

ناقش عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سبل التعاون مع جمعية شبيبة الأناضول (AGD) خلال لقاءه د.صالح ترهان الرئيس العام للجمعية، وتحدث عن أوضاع الشباب في فلسطين والتحديات التي تواجههم.

وأوضح هنية، أن الأوضاع الإقتصادية الصعبة والحصار وعدوان الاحتلال زاد من الصعوبات التي تعيق طموحات الشباب، وقال:" في فلسطين وغزة بالتحديد البطالة من أهم التحديات فرص العمل محدودة، ونحن بحاجة لتوفير مشاريع وبرامج تشغيل تتناسب مع الحاجة الكبيرة بين الخريجين وكذلك العمال ممن يمتلكون المهارات والمهن الحرة".

وأكد على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات العربية والدولية من أجل تعزيز صمود الشباب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة المحتلة، منوها لأهمية دعم صندوق دعم الشباب الرياضيين، وتنفيذ برامج تبادل شبابي لتطوير المعارف والمهارات.

بدوره أشار د. صالح ترهان إلى أن تركيا وجمعية شبيبة الأناضول ستعمل على تعزيز العلاقة مع الشباب في فلسطين ودراسة البرامج المقترحة، وشكر جهود عبد السلام هنية في خدمة الشباب والرياضة ونقل صورة المعاناة والاحتياجات التي تمكن الشباب الفلسطيني من الصمود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟