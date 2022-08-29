برشلونة وريال مدريد يحققان النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني

واصل فريقا برشلونة، وريال مدريد، تحقيق النتائج الإيجابية في منافسات الدوري الإسباني مع انتهاء الجولة الثالثة من الموسم الجديد.

وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-0) على بلد الوليد، مساء أمس الأحد، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، ليعزز انتفاضته بعد الفوز على ريال سوسيداد (4-1) الجولة الماضية.

وسجل رباعية برشلونة، ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 24 و65، وبيدري (43)، وسيرجي روبرتو (90+2).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما يتجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.

كما واصل ريال مدريد انتصاراته المثيرة بعدما أسقط إسبانيول في عقر داره (3-1) في الوقت القاتل.

أهداف الريال سجلها فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما "ثنائية" في الدقائق 12 و88 و90+10، فيما وقع خوسيلو على هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة، حصد الريال العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة، ليتربع على عرش جدول الترتيب، متساويا مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز ال16.