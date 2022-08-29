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شرطة المرور تنتشر مع بدء العام الدراسي الجديد

29 آب / أغسطس 2022 10:10

غزة - الرأي

مع بدء العام الدراسي الجديد، انتشر عناصر شرطة المرور والنجدة، صباح اليوم الإثنين، في المفترقات والشوارع الرئيسية المحيطة بالمدارس في جميع محافظات قطاع غزة؛ لضبط الحالة المرورية، وتنظيم ومراقبة حركة السير في الشوارع والطرق المؤدية للمدارس.

وكانت إدارة المرور والنجدة في الشرطة قد أتمّت ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق خطة انتشار خاصة بالمدارس، تحقيقاً للسلامة المرورية وتفادياً للازدحام والحوادث.

وتشمل الخطة، انتشار عناصر المرور والنجدة لتنظيم الحالة المرورية حول المدارس وخاصة تلك المتواجدة في الأماكن الحيوية، والشوارع الرئيسة، والمناطق كثيفة السكان.

وقال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير شرطة المرور والنجدة في تصريح لـ "موقع الداخلية" إنه تم إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وفق خطة متكاملة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، ولضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأهاب أبو جياب بالسائقين ضرورة توخي الحذر على الطريق وخاصة قرب المدارس، والالتزام بالأنظمة والقوانين تجنبًا للحوادث المرورية، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

كما حثّ سائقي الحافلات المدرسية على الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وتوخي جميع متطلبات السلامة للحفاظ على أرواح الطلبة.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد بدء صباح اليوم الإثنين، حيث ينتظم قرابة مليون و385 ألف طالب وطالبة في مقاعد الدراسة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

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