المستشفى الأوروبي يتسلم جهاز عمليات للعيون

غزة- الرأي

تسلّم مستشفى غزة الأوروبي جهاز PHACO MACHINE "جهاز عمليات عيون" بتبرع كريم من أهلنا بأراضي الـ 48، عن طريق منظمة أطباء لحقوق الانسان.

وأوضح مدير المستشفى د. يوسف العقاد أن الجهاز يعد متطوراً، ويستخدم لإزالة المياه البيضاء من العين دون أن يخضع المريض لجراحة أو غرز.

وبين د. العقاد أن الجهاز سيقدم خدمة نوعية لجميع مرضى المنطقة الجنوبية الذين يترددون على المستشفى للعلاج، مضيفاً:" لدينا قرابة ألف حالة على قائمة الانتظار تحتاج لإزالة المياه البيضاء وتشغيل الجهاز سيساعد في التخفيف من تلك القوائم."

وعبّر د. العقاد عن جزيل شكره للمتبرعين من الداخل المحتل ولجمعية أطباء لحقوق الانسان على جهودهم في توفير خدمات آمنة للمرضى بقطاع غزة، كما ووجه شكره للجهات المشاركة في هذا الدعم أهمها الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للمستشفيات.