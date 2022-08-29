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"الشرطة" ترعى صلحًا عشائريًا بين عائلتين شمال غزة

29 آب / أغسطس 2022 11:07

"الشرطة" ترعى صلحًا عشائريًا بين عائلتين شمال غزة

غزةالرأي

رعت شرطة محافظة شمال غزة، الأحد، بمشاركة عددٍ من الوجهاء ورجال الإصلاح، صلحًا عشائريًا بين عائلتي حميد والشلتاوي، على إثر خلاف عائلي استمر عامين.

وحضر الصلح العشائري النائب بالمجلس التشريعي الدكتور يوسف الشرافي، ومدير شرطة محافظة شمال غزة العقيد مصطفى الرزاينة، وقادة فصائل العمل الوطني، ولفيف من الوجهاء ورجال الإصلاح، وحشد من المواطنين ومن أبناء العائلتين.

وافتتحت مراسم حفل الصلح بكلمات من وجهاء العائلتين الذين قدموا شكرهم لكل من شارك في رأب الصدع بينهم، بسبب خلاف أدى لشجار بين أبناء العائلتين قبل عامين.

بدوره ثمن الدكتور الشرافي، دور شرطة شمال غزة منذ بدء الخلاف بين أفراد العائلتين بالسيطرة على الحدث ومحاولة إصلاح ذات البين، موجهًا شكره لرجال الإصلاح على ما بذلوه من جهد في سبيل الحفاظ على النسيج المجتمعي بين العائلتين.

من جانبه أشار العقيد الرزاينة إلى أن الصلح تم بتظافر جهود شرطة محافظة شمال غزة مع الفصائل الوطنية، والوجهاء والمخاتير، ورجال الإصلاح.

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