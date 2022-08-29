العدل تعزز التعاون المشترك مع ممثلي جمعية الصم والبكم

غزة- الرأي



بحثت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد نظام تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم مع وفد ممثل عن جمعية أطفالنا للصم والبكم – آليات تفعيل التعاون المشترك والاستماع لاقتراحاتهم لتضمينها بالنظام المزمع إعداده لخدمة هذه الشريحة الهامة في المجتمع الفلسطيني.



واجتمع رئيس اللجنة أ. إياس ثابت بممثلي الجمعية أ. آية المغربي ومترجم لغة الإشارة أ. إيهاب المدهون وتم خلال اللقاء استعراض أركان النظام المنوي إنشاؤه وشرح تفاصيل كل ركن وأهميته.

وقال ثابت أن اللجنة بصدد عقد المزيد من اللقاءات مع الجهات والجمعيات وباقي مؤسسات المجتمع المدني التي تخدم هذه الفئة، إلى جانب إشراك المؤسسات الحكومية والوزارات ذات الصلة بهدف تنقيح النظام والخروج بنظام حكومي مميز بهدف لحماية حقوق هذه الفئة وتمكينها من أداء واجباتها تجاه المجتمع..



وكان وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة قد أشار إلى أن وزارته بصدد إعداد نظام خاص لاعتماد مترجمين للغة الإشارة، مشيراً إلى تكليف لجنة للقيام بهذه المهمة، معلناً فتح الباب وآفاق التعاون والتواصل للعمل المشترك مع الوزارات ذات العلاقة.