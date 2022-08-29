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سلطة الأراضي تفتتح دورة في أساليب كشف التزوير

29 آب / أغسطس 2022 11:20

سلطة الأراضي تفتتح دورة في أساليب كشف التزوير
سلطة الأراضي تفتتح دورة في أساليب كشف التزوير

غزة- الرأي

نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في سلطة الأراضي دورة متخصصة في أساليب كشف التزوير والتزييف وقد استهدفت الدورة التي ينفذها خبير الأدلة الجنائية د. يوسف الرنتيسي عدد 17 موظفا وموظفة من كافة إدارات سلطة الأراضي.


وتشمل الدورة التي ستستمر لمدة أربعة لقاءات بواقع 8 ساعات تدريبية أساليب وطرق كشف التزوير والتزييف والفرق بين المصطلحين وتوضيح المفاهيم الأساسية والفنية في علم التزوير واكتساب طرق ومهارات كشف العملات والأوراق المزورة وفحص الأختام المزورة ومضاهاة الخطوط في القضايا المدنية والجنائية.


وبدورها عبرت م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي عن شكرها الجزيل للمدرب على جهوده المميزة في اكساب الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بكشف التزييف نظراً لطبيعة العمل الخاصة بسلطة الأراضي لاسيما فيما يتعلق بالعقود والوكالات وكيفية معرفة التوقيع المزور من التوقيع الصحيح وأنواع التواقيع وكيفية التوقيع الصحيح والسليم على المستندات.


وتسعى سلطة الأراضي من خلال عقد أكثر من دورة حول التزوير والتزييف الى تطوير قدرات الموظفين لا سيما العاملين في دوائر الاستقبال .

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