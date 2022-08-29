أوقاف رفح تُنفذ حملة تنظيف للمقبرة الغربية بالمحافظة

رفح- الرأي

نفذت مديرية أوقاف رفح، حملة واسعة لتنظيف المقبرة الغربية بمنطقة تل السلطان غرب المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية، بمشاركة مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس قسم المقابر والأملاك أ. يحيي صبح، ولفيف من المشاركين المتطوعين.

بدوره، أكد أبو عامر أن الحملة جاءت بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة، تخللها عملية تنظيف الأعشاب والمخلفات، وصيانة محتوياتها، وأعمال تجميل، مشيراً إلى أن الحملة جاءت في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي وترسيخ العمل المشترك من خلال الاهتمام بالمقابر ونظافتها واحترام حرمتها.

وأشاد بجهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف والداعمين لها، ودورهم في زيادة التوعية بأهمية العمل التطوعي وحرمة المقابر، وإشراك المجتمع المحلي في تحمل المسئولية تجاه المقابر.

من جهته أوضح صبح، أن الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها لجنة متابعة المقابر بالأوقاف بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.