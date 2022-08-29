"التربية والتعليم" تفتتح العام الدراسي الجديد في غزة

غزة - الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد 2022-2023 بمحافظات قطاع غزة.

وتفقد ثابت عدداً من المدارس، شملت مدرسة حسن سلامة الأساسية (أ) المشتركة، ومدرسة رامز فاخرة للبنات في تعليم غرب غزة، ومدرسة الفرقان الأساسية المشتركة في تعليم شرق غزة.

وشارك في الافتتاح د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وأ. حمدي الدلو مدير تعليم غرب غزة، وأ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، وأ. مدحت الزطمة مدير العلاقات العامة والإعلام، وممثلين عن مجلس أولياء الأمور.

وهنأ ثابت الطلبة والطواقم التربوية وأبناء شعبنا بمناسبة العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن الوزارة وفّرت كل الاحتياجات لبدء العام الدراسي من حيث المعلمين والمدراء وتجهيز المدارس، داعياً الطلبة إلى الجد والاجتهاد منذ البداية، متمنياً النجاح والتفوق لجميع الطلبة.

وأضاف ثابت، أن الوزارة تبدأ العام الدراسي بخطط واضحة ومتكاملة في مجال المناهج والأنشطة التعليمية المتنوعة والتقويم التربوي حيث تم تقسيم العام الدراسي إلى (4) فترات دراسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في قطاع غزة بلغ (301411) طالباً وطالبة موزعين على (442) مدرسة، وتم افتتاح (14) مدرسة جديدة للفترة الثانية في أنحاء القطاع، فيما يجرى العمل على بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق متنوعة.

وقال ثابت: "نتذكر مع بداية العام الدراسي الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على غزة والضفة والقدس"، مؤكداً أن رسالتنا للاحتلال أنه رغم العدوان والحصار ومهما قتلتم ومهما شردتم فإننا شعب يحب الحياة وسيواصل مسيرة العلم حتى التحرير والعودة.

وأوضح أن الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.