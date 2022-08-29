كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تبحث تعاونها مع التعليم

غزة-الرأي

بحث عميد كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الله أبو عليان، سبل التعاون المشترك مع مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم د. خليل حماد، بهدف مناقشة عدد من القضايا للارتقاء بالكلية والبحث العلمي فيها، بمشاركة رئيس قسم البحث العلمي د. إبراهيم عبده ورئيس قسم التعليم المستمر أ. مروان أبو شمالة.

بدوره أكد أبو عليان كليته تسعى نحو الارتقاء الجامعي والنهوض العلمي في جميع المسارات الأكاديمية الإدارية والبحثية على حد سواء، موضحاً أن الكلية بصدد تأسيس المجلة العلمية المحكمة في العلوم الشرعية والإنسانية، والتي سيكون لها الأثر الطيب والبصمة الراقية في خدمة العلماء وطلبة العلم وكافة شرائح المجتمع.

وثمن جهود الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم المبذولة في خدمة الجامعات والكليات الفلسطينية وفي مقدمتها كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

من جهته، أشاد حماد بالخطوات العملية التي سلكتها كلية الدعوة الإسلامية، والتي ظهرت في أدائها العلمي والأكاديمي المتميز بجانب أشقائها من الكليات والجامعات في مجتمعنا.

وفي السياق ذاته، نفذت الكلية لقاْ علمياً مع الشخصيات الدينية وأساتذة العلم الشرعي، بهدف تجويد الخدمة التعليمية المقدمة لطلبة العلم الشرعي، وتوثيق التعاون مع الأفراد والمؤسسات الشريكة في هذا المجال، وتحديد آليات النهوض والارتقاء به.