ديوان الفتوى يشارك بدورة تدريبية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

شارك ديوان الفتوى والتشريع _غزة ممثلاً بالمساعد القانوني أ. مصطفى الدوس، بحضور دورة تدريبية بعنوان "تعزيز المعلومات لدى ممثلي الهيئات الحكومية والوزارات بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك في فندق المتحف بغزة.

وقال الدوس " تهدف الدورة إلى تعزيز المعلومات عن مفهوم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهم التشريعات الوطنية والدولية التي تناولت هذه الحقوق ومحاولة الوصول لحالة الشمولية الكاملة في الخطط والبرامج والخدمات الحكومية".

واستعرضت الدورة أهم المعيقات المجتمعية التي تحد من الاندماج والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية معالجتها من خلال بروتوكول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أنه تم عقد الدورة لمدة يومين متتاليين، بحضور مجموعة من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ مؤسسة EDUCAID.