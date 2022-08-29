الحكم المحلي تشرف على انتخابات "مختار" لعائلة عاشور

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي على انتخابات اختيار مختار عائلة عاشور في مدينة غزة، والتي عقدتها العائلة في 27 / 08/ 2021 في صالة حبيبة بالقرب من الشاليهات بمدينة غزة.

وجاء إجراء الانتخابات بناءً على قرار وزارة الحكم المحلي بضرورة عقدها داخل العائلة لاختيار مختار واحد للعائلة، بعد تقدم اثنين من المرشحين لشغل منصب المختار، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة لتنصيب المختار.

وقد أشرف على سير العملية الانتخابية طاقم مختص من وزارة الحكم المحلي بحضور كافة أبناء العائلة ممن يحق لهم الانتخاب، وكذلك المرشحين لمنصب المختار.

وفُتح باب التصويت أمام الجمهور الساعة العاشرة صباحاً، وتم اغلاق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين (501) صوت موزعة على 2 صندوق وكان إجمالي عدد الأصوات الباطلة (8) صوت ليصبح عدد الأصوات الصحيحة (493) صوت.

وأعلنت اللجنة المشرفة في وزارة الحكم المحلي بفوز السيد / إبراهيم حماد عاشور بحصوله على (267) صوت، بينما حصل المنافس الثاني السيد /سعد عبد الله عاشور على (226) صوت، وبلغ عدد من يحق لهم الانتخابات في العائلة (651) شخص.

وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، والوكيل المساعد حسن ابو ريالة بسير العملية الانتخابية بشفافية، وسلاسة، دون أي عقبات أو إشكاليات تُذكر.

ووجه شكره لكل من ساهم بنجاح الانتخابات لعائلة عاشور، وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعائلات، ومن أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية لدى العائلات الفلسطينية.