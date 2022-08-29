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خلال ورشة عمل

الصحة تعزز تعاونها مع "ائتلاف أمان" لتحصين بيئة العمل ة من مخاطر الفساد

29 آب / أغسطس 2022 12:53

الصحة تعزز تعاونها مع "ائتلاف أمان" لتحصين بيئة الخدمات من مخاطر الفساد
الصحة تعزز تعاونها مع

غزة-الرأي

 أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، على تعزيز المفاهيم والقيم في تحصين بيئة الخدمات العامة من مخاطر الفساد.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول" التدابير الوقائية المستجيبة لمكافحة الفساد"، والتي نظمت بالتعاون مع ائتلاف أمان، بمشاركة الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم، والمدراء العامون بالوزارة وطاقم المؤسسة.


وقال د. أبو الريش، إنه من الأهمية بمكان تدارس مثل هذه العناوين والتي تعزز من إجراءات حصول الجمهور على الخدمة الحكومية وخاصة الصحية وفق إطار ناظم ومحوكم اداريا وفنيا ورقابيا.

كما وأشاد د. أبو الريش بانعقاد هذه الورشة والتي تأتي عملا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع ائتلاف امان، وسعي الوزارة الى تعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع وفئاته المختلفة ومتابعة كل ما يرشح من ملاحظات.

وأوضح المدير عام بوزارة الصحة د.منير البرش على العمل على مفاهيم الشفافية والمناصرة مشيرا الى ما توليه الوزارة من اهتمام ومتابعة في ملف شكاوى المواطنين حيث تجلى ذلك الاهتمام بتخصيص وحدة ادارية " وحدة الشكاوى " تعمل على متابعة كل ما يرد عبر قنوات التواصل المختلفة المباشرة وغير المباشرة من شكاوى وملاحظات والعمل على انهائها وابلاغ النتائج لأصحاب العلاقة. 

من جهته، أكد المدرب عبد المنعم الطهراوي استشاري مكافحة الفساد في ائتلاف أمان ان اللقاء يتضمن عدة محاور أهمها المفهوم العام للفساد، والفساد من المنظور الاجتماعي، ومجموعة التدابير الوقائية المستجيبة لمكافحته، مثمنا مدى اهتمام وزارة الصحة كمكون حكومي في احتضان مثل هذه الفعاليات والتي تعزز إطار العمل وتقديم الخدمة.

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