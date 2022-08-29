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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

29 آب / أغسطس 2022 12:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (170) من الكشف رقم (2022/31) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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