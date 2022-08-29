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"العمل" توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "PASRELIEF" لإعادة بناء مقرها

29 آب / أغسطس 2022 01:06

جانب من توقيع المذكرة
جانب من توقيع المذكرة

غزة - الرأي

وقّعت وزارة العمل اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "PASRELIEF" الماليزية لإعادة المبنى الغربي للوزارة الذي دُمّر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.

وجرى توقيع المذكرة بمقر الوزارة، بحضور وكيلها إيهاب الغصين، ومدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان.

ويأتي المشروع بتمويل ماليزي من مؤسسة ""PASRELIEF، وتنفيذ وإشراف مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة 250.000 دولار.

وفي السياق، شكر الغصين الجهود العظيمة التي يبذلها الشركاء في دعم مشاريع وزارة العمل، الرامية إلى تطويرها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، قدم قمر الزمان مباركته للوزارة، متمنياً أن يستمر التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل الارتقاء بالعمل وتقديم أفضل خدمة لجمهور الخريجين والعمال.

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