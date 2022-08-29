بلدية خان يونس تنظم لقاًء ترفيهياً لـ 500 طفل

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة، اسبوعاً ترفيهياً، بمشاركة 500 طفل، في عدد من الأحياء منها، بالتعاون مع مركز الشروق والأمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر ولجان الأحياء.

ومن ضمن الاحياء: حي البطن السمين، حي المواصي، حي قيران النجار، حي السلام، حي الأمل.

ويأتي ذلك ضمن برنامج مناصرة القضايا المجتمعية للأطفال، وتخلل الأسبوع الترفيهي فقرات متنوعة كالألعاب وبعض الأنشطة الترفيهية والقصص الهادفة والرسم بالألوان.

وتأتي هذه الفعاليات من أجل مساندة الأطفال القاطنين في الأحياء الهشة وتحقيق التفريغ النفسي لديهم عقب العدوان الأخير على قطاع غزة ورسم البسمة على شفاههم وتنمية وتطوير قدراتهم.